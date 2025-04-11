Кабмін врегулював питання ведення Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів

Уряд затвердив Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання.

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У п’ятницю, 11 квітня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови уряду від 09.12.2021 № 1290 «Деякі питання використання спеціальних бланків нотаріальних документів». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін затвердив Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання та ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Порядком врегульовано питання, зокрема, щодо:

ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

внесення до Реєстру відомостей про спеціальні бланки нотаріальних документів;

пошуку інформації та надання відомостей з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

перевірки бланків за відомостями Реєстру;

порядку замовлення, постачання, зберігання, передачі, повернення, знищення бланків;

контролю за використанням, зберіганням, обігом бланків і звітності про їх витрачання та відповідальності за порушення законодавства щодо обігу бланків тощо.

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