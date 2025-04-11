Кабмін врегулював питання ведення Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів

15:28, 11 квітня 2025
Уряд затвердив Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання.
У п’ятницю, 11 квітня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови уряду від 09.12.2021 № 1290 «Деякі питання використання спеціальних бланків нотаріальних документів». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін затвердив Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання та ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
Порядком врегульовано питання, зокрема, щодо:
- ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;
- внесення до Реєстру відомостей про спеціальні бланки нотаріальних документів;
- пошуку інформації та надання відомостей з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;
- перевірки бланків за відомостями Реєстру;
- порядку замовлення, постачання, зберігання, передачі, повернення, знищення бланків;
- контролю за використанням, зберіганням, обігом бланків і звітності про їх витрачання та відповідальності за порушення законодавства щодо обігу бланків тощо.
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