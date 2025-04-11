WhatsApp анонсував нові функції в оновленні месенджера

WhatsApp додав 11 функцій для зручності користувачів.

Фото: blog.whatsapp

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Месенджер WhatsApp представив 11 нових функцій, які зроблять використання сервісу зручнішим та ефективнішим. Оновлення вже доступне, і компанія детально описала нововведення у своєму блозі.

Однією з найбільш очікуваних функцій є транскрипція голосових повідомлень, що дозволяє користувачам отримувати текстовий варіант повідомлення без необхідності його прослуховування.

Серед інших нововведень:

У групових чатах з’явився індикатор «Онлайн», який дозволяє побачити, хто з учасників знаходиться в мережі.

Можливість налаштувати сповіщення в групах, щоб отримувати тільки важливі повідомлення, такі як @згадки або прямі відповіді.

У персональних чатах можна створювати події та налаштовувати деталі, наприклад, додавати гостей і визначати дату завершення.

Додано можливість продублювати реакцію іншого користувача під повідомленням одним натисканням.

Функція сканування документів стала доступною на iPhone.

Тепер на iPhone можна встановити WhatsApp месенджером за замовчуванням.

Відеодзвінки на iPhone тепер підтримують масштабування зображення за допомогою жесту розведення пальців.

З’явилась можливість додавати учасників до поточного відеодзвінка без створення нового.

Адміністратори каналів отримали можливість записувати та ділитися короткими відео з підписниками.

WhatsApp тепер зможе транскрибувати голосові повідомлення для тих, хто не може їх прослухати.

Адміністратори каналів можуть генерувати та ділитися QR-кодами для доступу до їхніх каналів.

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