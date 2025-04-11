WhatsApp анонсував нові функції в оновленні месенджера

21:16, 11 квітня 2025
WhatsApp додав 11 функцій для зручності користувачів.
Фото: blog.whatsapp
Месенджер WhatsApp представив 11 нових функцій, які зроблять використання сервісу зручнішим та ефективнішим. Оновлення вже доступне, і компанія детально описала нововведення у своєму блозі.
Однією з найбільш очікуваних функцій є транскрипція голосових повідомлень, що дозволяє користувачам отримувати текстовий варіант повідомлення без необхідності його прослуховування.
Серед інших нововведень:
- У групових чатах з’явився індикатор «Онлайн», який дозволяє побачити, хто з учасників знаходиться в мережі.
- Можливість налаштувати сповіщення в групах, щоб отримувати тільки важливі повідомлення, такі як @згадки або прямі відповіді.
- У персональних чатах можна створювати події та налаштовувати деталі, наприклад, додавати гостей і визначати дату завершення.
- Додано можливість продублювати реакцію іншого користувача під повідомленням одним натисканням.
- Функція сканування документів стала доступною на iPhone.
- Тепер на iPhone можна встановити WhatsApp месенджером за замовчуванням.
- Відеодзвінки на iPhone тепер підтримують масштабування зображення за допомогою жесту розведення пальців.
- З’явилась можливість додавати учасників до поточного відеодзвінка без створення нового.
- Адміністратори каналів отримали можливість записувати та ділитися короткими відео з підписниками.
- WhatsApp тепер зможе транскрибувати голосові повідомлення для тих, хто не може їх прослухати.
- Адміністратори каналів можуть генерувати та ділитися QR-кодами для доступу до їхніх каналів.
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