Пінгвін спричинив падіння гелікоптера в Південній Африці

Пінгвін на борту гелікоптера спричинив неконтрольоване відхилення та аварію.

Фото: South Africa Aviation Authority

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Південно-Африканській Республіці стався незвичний інцидент, коли пінгвін у картонній коробці став причиною аварії гелікоптера. Під час набору висоти коробка, в якій знаходився птах, впала на пульт управління, що спричинило неконтрольоване відхилення вертольота. Про це повідомляється у звіті Південноафриканського управління цивільної авіації.

Інцидент стався на Пташиному острові, коли пілот чотиримісного вертольота Robinson R44 Raven II перевозив трьох пасажирів для аерофотозйомки. Після завершення зйомки один з пасажирів попросив забрати пінгвіна острова до міста Гебеха. Пілот погодився, і птаха помістили в картонну коробку. Пінгвіна взяв на коліна пасажир, що сидів на передньому лівому сидінні.

Коли вертоліт почав набирати висоту на приблизно 15 метрах, коробка зіслизнула на пульт управління. Важіль циклічного управління змістився в крайнє праве положення, і вертоліт почав хилитися праворуч. Пілот не зміг вчасно відреагувати, і лопаті гвинта зачепили землю. Гелікоптер упав на правий бік на відстані близько 20 метрів від точки зльоту.

У результаті аварії значні ушкодження отримав сам гелікоптер, однак пасажири, включаючи пінгвіна, не постраждали. В Південноафриканському управлінні цивільної авіації повідомили, що причиною катастрофи стала «відсутність надійного утримання пінгвіна». У звіті також зазначено, що пілот не врахував ризики, пов'язані з перевезенням птаха на борту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.