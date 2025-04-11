На Київщині покарали батьків хлопця, який курив та лаявся в громадському транспорті

Поліцейські склали на батьків хлопця адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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На Київщині поліція притягнула до відповідальності батьків неповнолітнього.

Як повідомила поліція Київської області, під час моніторингу соціальних мереж, в одній з груп телеграм-каналів поліцейські виявили відео, на якому неповнолітній в громадському транспорті зухвало себе поводив, зокрема хлопець курив та нецензурно висловлювався до пасажирів.

Правоохоронці за даним фактом зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Ювенальні поліцейські встановили особу неповнолітнього та його місцеперебування. Ним виявився 14-річний учень одного з місцевих навчальних закладів.

«Інспектори склали на батьків хлопця адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини (ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення)», - повідомили у поліції.

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