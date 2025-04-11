Налоговая напомнила особенности уплаты штрафов и пени во время действия военного положения

Украинцам разъяснили вопрос уплаты штрафов и пени во время действия военного положения.

Фото: dev.ua

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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что согласно пп. 69.37 п. 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, временно, на период с 1.08.2023 и до прекращения или отмены военного положения, в случае уплаты плательщиком налогов в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения (НУР), суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, которые были возобновлены или начаты с 1.08.2023 и завершены до дня прекращения или отмены военного положения, штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такого налогового обязательства, считаются отмененными, а пеня не начисляется.

Сумма денежного обязательства, определенного в НУР, считается несогласованной до момента полной уплаты налогового обязательства, определенного в таком НУР, но не позже чем в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения плательщиком налогов такого уведомления-решения.

При этом сумма налогового обязательства, уплаченная в этом порядке, не подлежит обжалованию.

Аналогичные нормы касаются единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование согласно пункту 924 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

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