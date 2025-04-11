Льготные цены на газ для производителей тепла сохранятся до конца октября — Шмыгаль

Тарифы на тепло, горячую воду и газ будут и далее без изменений, указал Премьер.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания Кабинета Министров 11 апреля сообщил, что Правительство приняло ряд решений по поддержке граждан страны и общин. В частности, по его словам, утверждено постановление о продолжении поставок природного газа для предприятий теплоснабжения по режиму ПСО до 31 октября этого года.

«Это означает сохранение льготных цен на газ для производителей тепла для нужд населения и бюджетных учреждений. В конце марта Правительство также продлило льготные цены на газ для населения. Соответственно, тарифы на тепло, горячую воду и газ будут и далее без изменений», — подчеркнул Денис Шмыгаль и добавил, что субсидии на неотопительный сезон будут перепризначены автоматически большинству получателей.

Также на сегодняшнем заседании было распределено 1,5 млрд грн дополнительной дотации общинам и регионам, которые в этом больше всего нуждаются. Таким образом, более 500 млн грн выделяются для Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей на оплату коммунальных услуг в медицинских учреждениях.

Кроме того, отметил Денис Шмыгаль, еще почти 1 млрд грн направлено общинам с меньшими поступлениями от налога на доходы физических лиц, а также от платы за землю и единого налога.

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