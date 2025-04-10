Володимир Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів та тіньового флоту РФ

Україна готує нові пакети санкцій проти Росії, зокрема, її «тіньового флоту». Про це заявив Президент Володимир Зеленський.
«Готуємо наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», — зазначив Глава держави у вечірньому зверненні.
Зараз триває підготовка відповідних указів.
Президент наголосив, що це відбуватиметься поетапно.
«Працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», - зазначив Володимир Зеленський.
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