Володимир Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів та тіньового флоту РФ

Президент наголсови, що під обмеження потраплять і «деякі функціонери», чиї прізвища «відомі всім українцям».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна готує нові пакети санкцій проти Росії, зокрема, її «тіньового флоту». Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

«Готуємо наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», — зазначив Глава держави у вечірньому зверненні.

Зараз триває підготовка відповідних указів.

Президент наголосив, що це відбуватиметься поетапно.

«Працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», - зазначив Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.