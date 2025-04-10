Владимир Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов и теневого флота РФ

Президент отметил, что под ограничения попадут и «некоторые функционеры», чьи фамилии «известны всем украинцам».

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Украина готовит новые пакеты санкций против России, в частности ее «теневого флота». Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

«Готовим наши, украинские, санкционные пакеты – есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты – и в отношении теневого танкерного флота, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны – тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, и также в отношении некоторых функционеров – это известно». вечернее обращение.

Сейчас идет подготовка соответствующих указов.

Президент подчеркнул, что это будет происходить поэтапно.

«Работаем также, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров, прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира», - отметил Владимир Зеленский.

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