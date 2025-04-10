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Россия не будет диктовать Украине, какая численность должна быть в ВСУ, — Павел Палиса

21:05, 10 апреля 2025
Для Украины ограничение численности ее вооруженных сил является красной линией в контексте переговоров о прекращении войны с Россией.
Россия не будет диктовать Украине, какая численность должна быть в ВСУ, — Павел Палиса
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Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия не будет диктовать Украине численность ее вооруженных сил.

В интервью агентству Reuters он отметил, что для Украины ограничение численности ее вооруженных сил является красной линией в контексте переговоров о прекращении войны с Россией.

«Это принципиальная позиция Украины — никто, а тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы она должна иметь», — подчеркнул Палиса.

По его словам, хорошо подготовленные украинские военные будут лучшей гарантией безопасности Киева от новых российских атак, если и когда будет достигнуто перемирие или мирное соглашение.

«Я могу догадываться, чем руководится Российская Федерация — возможно, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача — хорошо усвоить уроки», — сказал заместитель руководителя ОП.

Также он рассказал, что ожидает активизации российских атак в конце этого месяца и в мае.

Он считает, что Россия сосредоточит свой наступ на восточном городе Покровск, но может также продвигаться по восточным фронтам возле Купянска и Лимана, а также по юго-восточным фронтам возле Запорожья и Новопавловки.

«Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет на Покровском направлении», — сказал Палиса.

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рф ВСУ Украина

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