Росія не буде диктувати Україні, яка чисельність має бути у ЗСУ, — Павло Паліса

Для України обмеження чисельності її збройних сил є червоною лінією в контексті переговорів про припинення війни із Росією.

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Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія не диктуватиме Україні, яка чисельність має бути у ЗСУ.

У інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що для України обмеження чисельності її збройних сил є червоною лінією в контексті переговорів про припинення війни із Росією.

«Це принципова позиція України - ніхто, а тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати», — наголосив Паліса.

За його словами, добре підготовлені українські військові будуть найкращою гарантією безпеки Києва від нових російських атак, якщо і коли буде досягнуто перемир'я або мирної угоди.

«Я можу здогадуватися, чим керується Російська Федерація - можливо, вони хочуть підготуватися, щоб полегшити собі життя в майбутньому, але ні. Наше завдання - добре засвоїти уроки», - сказав заступник керівника ОП.

Також він розповів, що очікує активізації російських атак наприкінці цього місяця і в травні.

Він вважає, що Росія зосередить свій наступ на східному місті Покровськ, але може також просуватися по східних фронтах біля Куп'янська і Лиману, а також по південно-східних фронтах біля Запоріжжя і Новопавлівки.

«Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку», - сказав Паліса.

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