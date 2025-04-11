На Київщині викрили ділка, який за $20000 переправляв ухилянтів за кордон

Житель Київщини організував канал незаконного переправлення осіб через кордон.

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На Київщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, під час воєнного стану чоловік організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон з метою отримання прибутку.

Згідно плану, підозрюваний мав забезпечити доставку осіб до однієї з прикордонних областей, а потім організувати їх проведення поза пунктами пропуску державного кордону України.

Зловмисника затримали під час одержання 20 тис. доларів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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