В Киевской области разоблачили делка, который за $20000 переправлял уклонистов за границу

Житель Киевской области организовал канал незаконного переправления людей через границу.

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В Киевской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 42-летнему мужчине, который организовал незаконное переправление людей через государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, во время военного положения мужчина организовал схему незаконного переправления военнообязанных лиц за границу с целью получения прибыли.

Согласно плану, подозреваемый должен был обеспечить доставку людей в одну из пограничных областей, а затем организовать их проведение через участки государственной границы Украины, не являющиеся пунктами пропуска.

Злоумышленника задержали во время получения 20 тыс. долларов, и ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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