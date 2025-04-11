«Это не то, на что мы рассчитывали» – в Верховной Раде недовольны содержанием программы по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Народные депутаты считают, что вопросы о разных племенах, княжествах и исторических событиях не имеют ничего общего с начальной идеей тестирования на знание истории украинской государственности.

Источник фото - ВККС

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 9 апреля рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 13114 от 18 марта 2025 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает ряд изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей», в том числе и корректировку процедур как уже объявленных, так и будущих конкурсов на должности судей.

Например, законопроект предлагает предоставить ВККС право самостоятельно определять проходной балл за этап тестирования на знание истории украинской государственности, то есть отказаться от сейчас законодательно определенной необходимости обязательно набирать за указанное тестирование минимум 75% от максимально возможного балла.

Первыми, кто будет сдавать соответствующее тестирование, скорее всего, будут участники объявленного в 2024 году отбора на должности 1800 судей местных судов.

ВККС указанное предложение, как и законопроект в целом, во время заседания Комитета поддержала.

"Нам нужно, чтобы кандидатов перед проведением конкурса на должности судей местных судов осталось как можно больше", - сообщил член ВККС Руслан Сидорович.

Он рассказал, что у Комиссии есть опасения, что при наличии 75% проходного барьера может возникнуть ситуация, подобная той, что произошла в декабре во время тестирования на когнитивные способности кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Тогда, напомним, 75% барьер не смогли преодолеть более 66% претендентов на должности судей ВАКС и более 61% кандидатов на должности судей АП ВАКС.

«Экзамен по истории украинской государственности будет проводиться впервые в истории конкурсов и процедур отбора на должности судей. Учитывая острый кадровый кризис в судебной власти, наличие достаточно жесткого проходного балла может негативно отразиться на заполнении вакансий в судах первой инстанции», - отметил Руслан Сидорович.

По мнению представителя Комиссии, ВККС в случае принятия изменений в закон, может установить проходной барьер на уровне в 60% от максимально возможного балла.

Народные депутаты в целом согласились с планами ВККС относительно существенного снижения проходного барьера за тестирование на знание истории украинской государственности, однако много вопросов у парламентариев возникло относительно концептуального содержания утвержденной Комиссией программы экзамена.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 29 января ВККС утвердила программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного тестирования по истории украинской государственности.

Согласно программе экзамена, судьи и будущие судьи должны знать историю общественно-политического развития украинских земель и историю развития украинской государственности с древних времен до президентства Владимира Зеленского.

«В программе, которую утвердила ВККС, например, речь идет о племенах, таких как скифы и готы, которые не имеют непосредственного отношения к украинской государственности, поскольку они проживали на территории современной Украины еще в древние времена. Я когда ознакомился с программой экзамена, то был удивлен ее содержанием», - рассказал заместитель председателя Комитета по правовой политике Павел Павлиш.

Председатель Комитета Денис Маслов в свою очередь сообщил, что когда в 2023 году законодатель внедрял соответствующее тестирование на знание истории украинской государственности для конкурсных процедур на должности судей, то расчет все же был на другие акценты.

«Речь, прежде всего, шла о новейшей истории Украины, а не вообще об истории развития украинских земель. Мы имели в виду другое, а получилось вот так, как сейчас», - отметил председатель Комитета.

Напомним, что под новейшей историей чаще всего понимается период времени от событий Первой мировой войны (1914-1918 годы) до настоящего времени.

Также народные депутаты отметили, что утвержденная Комиссией программа экзамена более похожа на программу для исторических факультетов высших учебных заведений, чем на программу одного из этапов квалификационного экзамена для уже действующих или будущих судей. То есть, программа выглядит излишне перегруженной разными историческими событиями и датами.

В ответ Руслан Сидорович сообщил, что в любом случае Комиссия самостоятельно не разрабатывает тестовые задания – это проблема Национальной школы судей, которая имеет возможность привлекать необходимых экспертов в сфере истории украинской государственности. При этом по состоянию на апрель 2025 года тестовые задания еще не готовы.

В итоге народные депутаты решили провести консультации с членами ВККС, в частности, с председателем Комиссии, и с представителями Школы судей относительно как содержания программы экзамена по истории украинской государственности, так и ситуации с разработкой тестовых вопросов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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