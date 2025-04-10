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Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку со своей должности, — CBS News

20:50, 10 апреля 2025
По данным источников, Бринк еще не подала официальное заявление об отставке, но уже совершила прощальные звонки коллегам.
Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку со своей должности, — CBS News
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Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно подать в отставку. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Указывается, что пока Бринк официально не подала документы об отставке, но она делает прощальные звонки коллегам.

Один из неназванных высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что ее отставка вызвана «сочетанием личных и политических проблем», включая недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID).

В частности, речь идет о том, что Бринк работает в Киеве без своей семьи.

При этом госсекретарь США Марко Рубио хотел оставить Бринк на посту посла в Украине и отклонил первое заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартной ротации кадров между администрациями.

Сама Бринк и Государственный департамент пока не отреагировали на запрос CBS News о комментарии по этому поводу.

Ранее сообщалось, что посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Киеву 6 апреля. Дипломат упомянула Россию в своем сообщении после того, как Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию Посольства США на удар баллистической ракетой по Кривому Рогу.

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США Украина

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