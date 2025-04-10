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Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку зі своєї посади, — CBS News

20:50, 10 квітня 2025
За даними джерел, Брінк ще не подала офіційної заяви про відставку, але вже зробила прощальні дзвінки колегам.
Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку зі своєї посади, — CBS News
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Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

Вказується, що поки Брінк офіційно не подала документи про відставку, але вона робить прощальні дзвінки колегам.

Один із неназваних високопоставлених чиновників США розповів виданню, що її відставка викликана «поєднанням особистих і політичних проблем», включно з нещодавніми звільненнями в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).

Зокрема, йдеться про те, що Брінк працює в Києві без своєї сім'ї.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо хотів залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив першу заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації кадрів між адміністраціями.

Сама Брінк і Держдепартамент поки що не відреагували на прохання CBS News про коментар щодо таких чуток.

Раніше повідомлялося, що посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву 6 квітня. Дипломатка згадала Росію у дописі після того, як Президент України Володимир Зеленський розкритикував реакцію Посольства США на удар балістичною ракетою по Кривому Рогу.

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США Україна

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