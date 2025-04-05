Володимир Зеленський розкритикував реакцію Посольства США на удар балістичною ракетою по Кривому Рогу

Президент наголосив, що дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу.

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Президент Володимир Зеленський розкритикував реакцію Посольства США на удар балістикою по Кривому Рогу.

«Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Також загинули, на жаль, 9 дорослих. Мої співчуття всім рідним та близьким», - сказав Президент.

За його словами, ракета влучила просто по вулиці, де звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. На додачу до цієї балістики росіяни застосували проти Кривого Рогу ударні дрони – просто в час рятувальної операції.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу. Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав.

«На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей…

Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів», - заявив Президент.

Володимир Зеленський вказав, що Україна з американською стороною обговорювала додаткові систем ППО для захисту якраз від подібних ракетних ударів. Відтак, Київ розраховує на домовленості з президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових «петріотів».

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