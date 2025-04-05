Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира.

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал реакцию Посольства США на удар баллистической ракетой по Кривому Рогу

«Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита – 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Прошло всего несколько минут после запуска с района Таганрога на территории врага. Также погибли, к сожалению, 9 взрослых. Мои соболезнования всем родным и близким», — сказал Президент.

По его словам, ракета попала прямо в улицу, где обычные дома, детская площадка, магазины, ресторан. В добавление к этой баллистике россияне применили против Кривого Рога ударные дроны – прямо во время спасательной операции.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже поддержал многие.

«К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово «российская» боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей…

Да, война должна закончиться. Но чтобы ее завершить, нужно не бояться называть вещи своими именами. Нужно не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения. Нужно давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Нужно вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Нужно делать все возможное для спасения жизней», — заявил Президент.

Владимир Зеленский указал, что Украина с американской стороной обсуждала дополнительные системы ПВО для защиты как раз от подобных ракетных ударов. Таким образом, Киев рассчитывает на договоренности с президентом США, который пообещал помочь с поиском дополнительных «пэтриотов».

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