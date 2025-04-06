Кто и как может получить денежное обеспечение погибшего военнослужащего

В Министерстве обороны разъяснили порядок получения денежного обеспечения, которое полагалось погибшему военнослужащему, но не было им получено до момента гибели или исчезновения без вести.
Этот порядок, в частности, регулируется приказом Министерства обороны «О утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам».
Выплата осуществляется воинской частью, в которой проходил службу погибший военнослужащий.
Выплаты производятся родственникам в четко определенной очередности:
В случае отсутствия лиц из предыдущей очереди, право переходит к следующей. Если в одной очереди несколько человек — деньги делятся поровну. При отсутствии указанных категорий, выплата осуществляется наследникам по закону.
В случае гибели (смерти) военнослужащего его семья может получить:
Выплаты осуществляются на основании приказа командира воинской части — после обращения членов семьи или наследников. Деньги поступают на персональные счета, указанные в заявлении.
Обращение должно быть подано не позднее трех лет с дня смерти или с дня вступления в силу решения суда.
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