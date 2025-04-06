Кто и как может получить денежное обеспечение погибшего военнослужащего

Обращение должно быть подано не позднее трех лет со дня смерти или со дня вступления в силу решения суда.

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В Министерстве обороны разъяснили порядок получения денежного обеспечения, которое полагалось погибшему военнослужащему, но не было им получено до момента гибели или исчезновения без вести.

Этот порядок, в частности, регулируется приказом Министерства обороны «О утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам».

Выплата осуществляется воинской частью, в которой проходил службу погибший военнослужащий.

Выплаты производятся родственникам в четко определенной очередности:

Жена или муж погибшего; Совершеннолетние дети, которые проживали вместе с военным, или законные представители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью — независимо от возраста; Родители погибшего.

В случае отсутствия лиц из предыдущей очереди, право переходит к следующей. Если в одной очереди несколько человек — деньги делятся поровну. При отсутствии указанных категорий, выплата осуществляется наследникам по закону.

В случае гибели (смерти) военнослужащего его семья может получить:

ежемесячное денежное обеспечение (до дня смерти или признания без вести пропавшим);

• дополнительное вознаграждение согласно постановлению КМУ №168;

• помощь на оздоровление, если она не была использована;

• материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;

• денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

• возмещение расходов на похороны, ритуальные услуги и установку надгробий.

Выплаты осуществляются на основании приказа командира воинской части — после обращения членов семьи или наследников. Деньги поступают на персональные счета, указанные в заявлении.

Обращение должно быть подано не позднее трех лет с дня смерти или с дня вступления в силу решения суда.

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