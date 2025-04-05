В Винницкой области учитель ударил ученика во время урока — полиция расследует инцидент

В одном из лицеев Винницкого района полиция начала расследование из-за конфликта между учителем и учеником 10 класса, который произошёл 1 апреля. Об этом сообщает полиция Винницкой области.
По предварительным данным, во время урока школьник не реагировал на замечания преподавателя. В ответ учитель ударил подростка и позволил себе грубые высказывания. Уже на следующий день информация об инциденте поступила в ювенальную полицию, после чего была сразу зарегистрирована.
Под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и истязание.
Правоохранители уже опросили участников инцидента. Продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия уточняются.
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