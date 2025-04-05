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В НАПК ответили, когда начнут проверку деклараций госслужащих за 2024 год

15:53, 5 апреля 2025
НАПК планирует начать проверять декларации, поданные за 2024 год, с мая.
В НАПК ответили, когда начнут проверку деклараций госслужащих за 2024 год
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует начать проверку деклараций, поданных за 2024 год, с мая 2025 года, поскольку декларанты имеют 30 дней для исправления декларации с даты её подачи.

Как указывают в НАПК, после этого все декларации пройдут оценку рисков с помощью логического и арифметического контроля (ЛАК). В настоящее время проверяются декларации, поданные за 2021-2023 годы.

По результатам ЛАК на полную проверку будут отобраны декларации с наибольшим показателем рейтинга риска, то есть такие, в которых выявлена наибольшая вероятность нарушений. Речь идет о возможной значительной разнице между полученными доходами и стоимостью приобретенного имущества или остатками средств, включая наличные, без подтверждения источников происхождения и т.д.

Декларации с невысоким показателем рейтинга риска могут пройти автоматизированную проверку.

В частности, как указывают в НАПК, положительно автоматизированную проверку прошли более 163 тыс. деклараций за 2021 год, что составляет 28% от деклараций, которые могли быть проверены автоматизированно; более 142 тыс. деклараций за 2022 год — 26%, и более 145 тыс. деклараций за 2023 год — 24%.

Полные проверки деклараций проводятся уполномоченными лицами НАПК в соответствии с Порядком проведения проверок. Составными частями предмета полной проверки декларации являются:

  • выяснение достоверности задекларированных сведений,
  • выяснение точности оценки задекларированных активов,
  • проверка на наличие конфликта интересов,
  • проверка на наличие признаков необоснованности активов и незаконного обогащения.

Полная проверка длится не более 120 календарных дней и может быть продлена на срок не более 60 календарных дней при наличии оснований, определенных Порядком.

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госслужащие декоммунизация НАПК

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