У НАЗК відповіли, коли почнуть перевірку декларацій держслужбовців за 2024 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції планує почати перевіряти декларації, подані за 2024 рік, з травня 2025 року, оскільки декларанти мають 30 днів для виправлення декларації від дати її подання.
Як вказують у НАЗК, після цього всі декларації пройдуть оцінку ризиків за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Наразі перевіряються декларації, подані за 2021-2023 роки.
За результатами ЛАК на повну перевірку буде відібрано декларації з найвищим показником рейтингу ризику, тобто такі, в яких виявлено найвищу ймовірність порушень. Йдеться про можливу значну різницю між отриманими доходами та вартістю набутого майна чи залишками коштів, у тому числі готівки, без підтвердження джерел походження тощо.
Декларації з невисоким показником рейтингу ризику можуть пройти автоматизовану перевірку.
Зокрема, як вказують у НАЗК, пройшли позитивно автоматизовану перевірку понад 163 тис. декларацій за 2021 рік, що становить 28% від декларацій, що могли бути перевірені автоматизовано; понад 142 тис. декларацій за 2022 рік - 26%, та понад 145 тис. декларацій за 2023 рік - 24%.
Повні перевірки декларацій проводяться уповноваженими особами НАЗК відповідно до Порядку проведення перевірок. Складовими предмета повної перевірки декларації є:
Повна перевірка триває не більше ніж 120 календарних днів та може бути продовжена на строк не більше ніж 60 календарних днів за наявності підстав, визначених Порядком.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.