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У НАЗК відповіли, коли почнуть перевірку декларацій держслужбовців за 2024 рік

15:53, 5 квітня 2025
НАЗК планує почати перевіряти декларації, подані за 2024 рік, з травня.
У НАЗК відповіли, коли почнуть перевірку декларацій держслужбовців за 2024 рік
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Національне агентство з питань запобігання корупції планує почати перевіряти декларації, подані за 2024 рік, з травня 2025 року, оскільки декларанти мають 30 днів для виправлення декларації від дати її подання.

Як вказують у НАЗК, після цього всі декларації пройдуть оцінку ризиків за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Наразі перевіряються декларації, подані за 2021-2023 роки.

За результатами ЛАК  на повну перевірку буде відібрано декларації з найвищим показником рейтингу ризику, тобто такі, в яких виявлено найвищу ймовірність порушень. Йдеться про можливу значну різницю між отриманими доходами та вартістю набутого майна чи залишками коштів, у тому числі готівки, без підтвердження джерел походження тощо.

Декларації з невисоким показником рейтингу ризику можуть пройти автоматизовану перевірку.

Зокрема, як вказують у НАЗК, пройшли позитивно автоматизовану перевірку понад 163 тис. декларацій за 2021 рік, що становить 28% від декларацій, що могли бути перевірені автоматизовано; понад 142 тис. декларацій за 2022 рік - 26%, та понад 145 тис. декларацій за 2023 рік - 24%.

Повні перевірки декларацій проводяться уповноваженими особами НАЗК відповідно до Порядку проведення перевірок. Складовими предмета повної перевірки декларації є:

  • з’ясування достовірності задекларованих відомостей,
  • з’ясування точності оцінки задекларованих активів,
  • перевірка на наявність конфлікту інтересів,
  • перевірка на наявність ознак необґрунтованості активів та незаконного збагачення.

Повна перевірка триває не більше ніж 120 календарних днів та може бути продовжена на строк не більше ніж 60 календарних днів за наявності підстав, визначених Порядком.

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