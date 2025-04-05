Як одинокій матері чи батьку отримати допомогу на дитину — умови, суми та необхідні документи

Одинока мати чи батько з низьким доходом має право на державну допомогу на утримання дитини. Виплати призначаються незалежно від отримання інших видів допомоги. Крім випадків, коли дитина вже отримує пенсію у зв’язку із втратою годувальника, соціальну пенсію або державну допомогу дитині померлого годувальника.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як одинокій матері чи батьку отримати допомогу на дитину.
Хто може отримати допомогу:
Який розмір допомоги:
Різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців.
Тобто середньомісячний дохід на людину має бути нижчим за прожитковий мінімум на дитину, який становить:
Кошти, яких не вистачає до прожиткового мінімуму і будуть становити допомогу.
Як отримати допомогу:
Звернутися із заявою і документами до органу соціального захисту населення, виконкому чи ЦНАПу. Або подати їх через офіційний вебсайт Мінсоцполітики чи Дію.
Які документи необхідні:
Скільки розглядається заява:
Протягом 10 днів.
Яка тривалість виплат:
З місяця подання заяви до досягнення дитиною 18 років, або 23 років, якщо дитина навчається на денній формі навчання.
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