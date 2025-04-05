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Як одинокій матері чи батьку отримати допомогу на дитину — умови, суми та необхідні документи

15:35, 5 квітня 2025
Виплати призначаються незалежно від отримання інших видів допомоги.
Як одинокій матері чи батьку отримати допомогу на дитину — умови, суми та необхідні документи
Фото: freepik
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Одинока мати чи батько з низьким доходом має право на державну допомогу на утримання дитини. Виплати призначаються незалежно від отримання інших видів допомоги. Крім випадків, коли дитина вже отримує пенсію у зв’язку із втратою годувальника, соціальну пенсію або державну допомогу дитині померлого годувальника.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як одинокій матері чи батьку отримати допомогу на дитину.

Хто може отримати допомогу:

  • одинока матір (яка не перебуває у шлюбі);
  • одинокий усиновлювач, якщо в свідоцтві про народження дитини немає запису про батька/матір;
  • мати/батько дітей у разі смерті одного з батьків.

Який розмір допомоги:

Різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців.

Тобто середньомісячний дохід на людину має бути нижчим за прожитковий мінімум на дитину, який становить:

  • 2563 гривень — для дітей до 6 років;
  • 3196 гривень — для дітей від 6 до 18 років;
  • 3028 гривень — для дітей від 18 до 23.

Кошти, яких не вистачає до прожиткового мінімуму і будуть становити допомогу. 

Як отримати допомогу:

Звернутися із заявою і документами до органу соціального захисту населення, виконкому чи ЦНАПу. Або подати їх через офіційний вебсайт Мінсоцполітики чи Дію. 

Які документи необхідні:

  • декларація про доходи та майновий стан;
  • довідка про доходи (за відсутності даних у відповідних реєстрах);
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • для усиновлювачів — копія рішення про усиновлення;
  • у разі смерті одного з батьків — свідоцтво про смерть та довідка про неотримання відповідної допомоги.

Скільки розглядається заява:

Протягом 10 днів.

Яка тривалість виплат:

З  місяця подання заяви до досягнення дитиною 18 років, або 23 років, якщо дитина навчається на денній формі навчання.

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