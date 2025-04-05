У Мінюсті роз’яснили, що таке договір дарування та які сторони в такому правочині

Укласти договір дарування можуть фізичні чи юридичні особи, а також державні та місцеві органи влади від імені держави або громади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, що таке договір дарування та які сторони в такому правочині.

Договір дарування передбачає безоплатну передачу майна від однієї особи (дарувальника) до іншої (обдаровуваного).

Сторонами договору дарування можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також органи державної влади та місцевого самоврядування від імені держави та територіальної громади відповідно. До того ж, договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Для цього, дарувальнику необхідно звернутися до нотаріуса, який посвідчить довіреність, для здійснення представництва.

Частіше за все договір дарування укладається між особами І та ІІ ступеня споріднення. І ступінь – це діти, батьки та другий з подружжя (чоловік/дружина), ІІ ступінь – брат/сестра, онуки, дід/баба.

Які ключові аспекти його посвідчення?

– добровільність – сторони повинні укладати угоду на добровільній основі, без будь-якого примусу або обману;

– безоплатність – передача майна має бути безоплатною, без умов сплати будь-якої винагороди;

– правомірність – майно, яке передається в дар, є власністю дарувальника.

Форма та вимоги до договору дарування

Договір дарування може укладатися в усній або письмовій формі. Усна форма допускається, якщо здійснюється дарування предметів особистого користування та побутового призначення. Однак у випадках, передбачених законом, договір обов’язково повинен бути укладений письмово та посвідчений нотаріусом. Зокрема, нотаріальне посвідчення є обов’язковим, якщо даруються:

• нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки);

• рухоме майно (транспортні засоби).

Процедура нотаріального посвідчення договору включає декілька ключових етапів:

– Перевірка правоздатності сторін;

– Аналіз правовстановлюючих документів;

– Переконання у добровільності угоди;

– Оформлення договору;

– Посвідчення договору;

– Реєстрація права власності у випадку дарування нерухомого майна.

Чи можливо розірвати такий договір?

Так, розірвання договору дарування можливе за згодою сторін або за ініціативи однієї сторони в судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.