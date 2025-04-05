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Викрали підприємця й катували заради мільйона доларів — троє іноземців отримали по 10 років ув'язнення на Полтавщині

21:16, 5 квітня 2025
Вони вимагали у потерпілого 400 тисяч доларів, а в подальшому збільшили суму до 1 млн доларів.
Викрали підприємця й катували заради мільйона доларів — троє іноземців отримали по 10 років ув'язнення на Полтавщині
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На Полтавщині троє іноземців отримали по 10 років позбавлення волі за те, що понад тиждень утримували та вимагали гроші у викраденого підприємця. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, трьох іноземців визнано винними у готуванні до умисного вбивства, викраденні та незаконному позбавленні волі підприємця, вимаганні передачі майна, з погрозою вбивства, незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднаних  із насильством (ч. 1 ст. 14, п. п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 146; ч. 3 ст. 189;  ч. 3 ст. 289 КК України).

Кожного із чоловіків позбавлено волі на 10 років.

Доведено, що 30 грудня 2021 року в місті Пирятин іноземці силоміць заштовхали в автомобіль місцевого підприємця і вивезли в Київську область. Зупинивши авто на околиці м. Ірпінь, вони вимагали у потерпілого 400 тисяч доларів, а в подальшому збільшили суму до 1 млн доларів. Свої дії супроводжували погрозами застосування насильства та вбивством.

Отримавши відмову, підприємця привезли у лісовий масив, де погрожували зброєю та побили до втрати свідомості. У подальшому чоловіка утримували в одному з будинків Києва понад тиждень.

Зрозумівши, що грошей одержати не вдасться, нападники вирішили вбити потерпілого, а тіло втопити у річці. З метою реалізації задуманого вони придбали надувний човен, металеву гантель вагою 20 кг і дріт.

На початку січня 2022 року правоохоронці затримали зловмисників.

Свою вину у злочинах обвинувачені не визнали. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

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прокуратура Полтава викрадення

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