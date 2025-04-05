Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував пропозицію Мелоні про захист Україні за 5-ю статтею НАТО

Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею, — сказав Марк Рютте.

Фото: ОП

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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виступила з ініціативою застосувати до України принцип колективної оборони за аналогією зі статтею 5 НАТО, навіть без вступу країни до Альянсу. У відповідь на це генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс "не може дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею". Про це він сказав в інтерв'ю NV.

"Ну, знову ж таки… Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею. Нам потрібно, щоб усі ці ідеї були на столі, а потім, коли буде укладена мирна угода, ми зможемо дуже чітко оцінити, яким є найкращий шлях вперед", — сказав Рютте.

Він наголосив, що НАТО не встановлює жодних червоних ліній у перемовинах щодо завершення війни між Росією та Україною, адже Альянс не бере безпосередньої участі в цьому переговорному процесі.

"Але, звичайно, загалом, ми хочемо, щоб Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед. Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову", - зазначив генсек НАТО.

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