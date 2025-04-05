Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал предложение Мелони о защите Украины по 5-й статье НАТО

Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею, – сказал Марк Рютте.

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с инициативой применить к Украине принцип коллективной обороны по аналогии со статьей 5 НАТО даже без вступления страны в Альянс. В ответ на это генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс "не может позволить себе роскошь выстреливать из воды какую-либо идею". Об этом он сказал в интервью NV.

"Ну, опять же… Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, какой лучший путь вперед", — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО не устанавливает никаких красных линий в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной, ведь Альянс не принимает непосредственного участия в этом переговорном процессе.

"Но, конечно, в общем-то, мы хотим, чтобы Украина была гордой суверенной державой, которая движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", - отметил генсек НАТО.

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