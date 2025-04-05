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Американец показал ИИ-аватара вместо своего адвоката и вызвал гнев судьи

14:22, 5 апреля 2025
Из-за отсутствия адвоката мужчина вынужден был представлять себя самостоятельно и решил использовать искусственный интеллект.
Американец показал ИИ-аватара вместо своего адвоката и вызвал гнев судьи
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В Апелляционном суде Нью-Йорка произошел нестандартный инцидент — истец Джером Девальд представил свои аргументы не лично, а через видео с аватаром, созданным с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Associated Press.

Событие произошло 26 марта во время рассмотрения трудового спора. Девальд попросил судью Салли Манзанет-Дэниэлс разрешить показать видео в рамках своего выступления. После одобрения суда на экране появился улыбающийся молодой человек, который обратился к суду со словами: «Я пришел сюда сегодня как скромный pro se перед комиссией из пяти уважаемых судей».

Когда судья уточнила, является ли этот человек адвокатом Девальда, тот признался, что это не реальный человек, а виртуальный аватар, сгенерированный искусственным интеллектом. Реакция суда была жесткой: Манзанет-Дэниэлс заявила, что ее ввели в заблуждение, и немедленно остановила показ видео. «Мне не нравится, когда меня пытаются обмануть», — сказала она.

Позже Девальд извинился за свой поступок. По его словам, из-за отсутствия адвоката он был вынужден представлять себя самостоятельно и решил использовать технологии, чтобы изложить свои аргументы более убедительно. Он объяснил, что изначально планировал создать цифровую копию самого себя, но не успел завершить ее до слушания, поэтому воспользовался готовым аватаром.

Он также признался, что недавно прошел онлайн-курс о применении искусственного интеллекта в юридической сфере и старался идти в ногу со временем. Несмотря на искренние намерения, Девальд признал, что суд «разозлился» на его действия и «хорошо его отчитал».

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суд США искусственный интеллект технологии ИИ

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