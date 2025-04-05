Американець показав ШІ-аватара замість свого адвоката й викликав гнів судді

Через відсутність адвоката чоловік змушений був представляти себе самостійно, і вирішив використати штучний інтелект.

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У Апеляційному суді Нью-Йорка стався нестандартний інцидент — позивач Джером Девальд представив свої аргументи не особисто, а через відео, де говорив створений за допомогою штучного інтелекту аватар. Про це повідомляє Associated Press.

Подія трапилася 26 березня під час розгляду трудового спору. Девальд попросив суддю Саллі Манзанет-Деніелс дозволити показати відео у межах свого виступу. Після згоди суду на екрані з’явився усміхнений молодий чоловік, який звернувся до суддів зі словами: «Я прийшов сюди сьогодні як скромний pro se перед комісією з п’яти шанованих суддів».

Коли суддя уточнила, чи є ця особа адвокатом Девальда, той зізнався, що це не реальна людина, а віртуальний аватар, згенерований штучним інтелектом. Реакція суду була гострою: Манзанет-Деніелс заявила, що її ввели в оману, й негайно припинила перегляд відео. «Мені не подобається, коли мене намагаються обдурити», — зазначила вона.

Згодом Девальд вибачився за свій вчинок. За його словами, через відсутність адвоката він змушений був представляти себе самостійно, і вирішив використати технології, щоб подати свої аргументи більш переконливо. Чоловік пояснив, що планував створити цифрову копію себе, але не встиг завершити її до засідання, тому вдався до готового аватара.

Він також зізнався, що нещодавно проходив онлайн-курс щодо застосування штучного інтелекту у сфері права й намагався бути сучасним. Попри щирі наміри, Девальд визнав, що суд «розлютився» через його дії й «добре відчитав» його.

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