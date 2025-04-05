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У Британії судили жінку, яка 27 років тому вбила новонародженого сина

19:11, 5 квітня 2025
Жінка задушила новонароджену дитину.
У Британії судили жінку, яка 27 років тому вбила новонародженого сина
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У Великій Британії жінка отримала умовне покарання за вбивство новонародженого сина, скоєне 27 років тому під час післяпологової депресії. Про це повідомляє The Guardian.

У 1998 році в лісі виявили тіло новонародженого, загорнуте у пакети для сміття. Поліція дала йому ім’я "малюк Каллум". Тривалий час встановити особу матері дитини не вдавалося.

Прорив у справі стався лише у 2023 році: під час перевірки архівних справ ДНК сина Джоан Шаркі, яка була внесена до бази після її затримання за інший злочин, збіглася з ДНК загиблої дитини. Після цього Джоан Шаркі повідомили про підозру у вбивстві малюка.

Зазначається, що після народження першого сина Шаркі Метью страждала від недіагностованої післяпологової депресії. Свою другу вагітність вона тримала в таємниці від усіх. Зокрема й від чоловіка, з яким вона рідко проводила час нібито через зайнятість.

Другого сина жінка народила таємно. Вона задушила новонародженого, запхавши йому в рот папір для сигарет, а тіло загорнула в мішки для сміття. Шаркі викинула дитину біля парку розваг в Чеширі, де його знайшли через кілька днів.

Чоловік Шаркі Ніл та їхній син Метью дали свідчення на підтримку жінки. Вона описавши її як "дивовижну матір", що "розкаюється і приймає будь-яке покарання, яке суд вважатиме за потрібне".

Обвинувачення взяло до уваги два психіатричних висновки, згідно з якими жінка страждала на важку депресію, що суттєво погіршила її здатність мислити раціонально.

Лікар назвав розповідь Шаркі про таємне народження сина "досвідом дереалізації", за якого вона сприймала світ як нереальний.

Суддя Дженніфер Іді заявила, що Шаркі посадили б за ґрати довічно і вона відбула б мінімум від 17 до 20 років ув'язнення, якби не страждала на психічне захворювання на момент скоєння злочину.

Зважаючи на висновки лікарів, 55-річну Джоан Шаркі засудили до двох років умовно.

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суд вбивство Велика Британія

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