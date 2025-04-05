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Володимир Зеленський вимагає розслідування витоку деталей угоди про корисні копалини, — FT

12:15, 5 квітня 2025
За даними джерел, перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники кількох міністерств.
Володимир Зеленський вимагає розслідування витоку деталей угоди про корисні копалини, — FT
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Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України розслідувати витік деталей нового проекту угоди про корисні копалини. Про це повідомляє The Financial Times.

За даними джерел, йдеться, в тому числі, й про перевірку з використанням поліграфа.

Співрозмовники FT заявили, що перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники кількох міністерств, однак вони не уточнили, скількох саме людей уже перевірили. Офіс Президента України відмовився від коментарів.

Розслідування було розпочато після публікації деталей проєкту «угоди по надрах» 26 березня опозиційним депутатом Ярославом Железняком, який заявив, що отримав копію документа. Financial Times також отримала документ і опублікувала його зміст наступного дня.

Зеленський сказав FT на брифінгу 28 березня, що вважає «дивним» витік американського документа.

«Мені цікаво, хто передає цю інформацію», — сказав він.

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СБУ США президент Україна Володимир Зеленський

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