Владимир Зеленский требует расследования утечки деталей соглашения о полезных ископаемых, — FT

По данным источников, проверку на детекторе лжи уже прошли сотрудники нескольких министерств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины расследовать утечку деталей нового проекта соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным источников, в том числе проводится проверка с использованием полиграфа.

Собеседники FT сообщили, что проверку на детекторе лжи уже прошли сотрудники нескольких министерств, однако не уточнили, сколько именно человек было проверено. Офис Президента Украины отказался от комментариев.

Расследование было начато после публикации деталей проекта «соглашения по недрам» 26 марта оппозиционным депутатом Ярославом Железняком, который заявил, что получил копию документа. Financial Times также получила этот документ и опубликовала его содержание на следующий день.

Зеленский заявил FT на брифинге 28 марта, что считает «странной» утечку американского документа.

«Мне интересно, кто передает эту информацию», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.