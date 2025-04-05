В Индии арестовали блогера украинского происхождения, который привез кока-колу изолированному племени

24-летний парень нелегально приплыл на остров Северный Сентинель, чтобы встретиться с изолированным племенем.

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24-летнего американского видеоблогера Михаила Полякова, отец которого имеет украинское происхождение, задержали в Индии за попытку нелегального визита на остров Северный Сентинел — территорию, строго закрытую для посторонних. Об этом сообщает Independent.

По информации полиции, Поляков прибыл в Порт-Блэр 26 марта. Уже в ночь на 29 марта он направился к острову на арендованной лодке, взяв с собой кокосы и банку кока-колы — в качестве даров для сентинельцев.

Около 10:00 утра он приблизился к берегу, почти час подавал сигналы с помощью свистка, а затем на несколько минут высадился на сушу, оставил «подарки», собрал образцы песка и снял короткое видео. На обратном пути его заметили местные рыбаки и сообщили в полицию.

Это уже не первая попытка Полякова попасть на остров: в октябре 2023 года он планировал добраться туда на надувном каяке, однако тогда его остановили сотрудники отеля. В этот раз блогер тщательно подготовился — изучал приливы, маршрут и выбрал точку отправления на пляже Курма-Дера. Кроме того, ему удалось заснять на камеру представителей племени джа́рава — ещё одной изолированной общины Андаманских островов. Видео с ними, а также кадры с Северного Сентинела были обнаружены на его камере GoPro.

Остров Северный Сентинел официально закрыт для посещений согласно индийскому законодательству. Это необходимо для сохранения уникального образа жизни сентинельцев и защиты их от современных болезней, к которым они не имеют иммунитета.

Сами представители племени строго охраняют свою изоляцию: любое приближение чужаков воспринимается как враждебное. В 2018 году они убили американского миссионера Джона Аллена Чау, который пытался навязать им христианство.

В настоящее время Полякову предъявлены обвинения в нарушении пограничного и племенного законодательства Индии.

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