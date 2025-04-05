Пенсионерам насчитают почти 600 гривен в апреле — кто получит доплаты

Доплата некоторым пенсионерам начисляется автоматически после дня его рождения.

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В апреле отдельные категории пенсионеров получат дополнительные выплаты к пенсии, которые определяются с учетом их возраста.

Размер доплаты различается в зависимости от возраста. Граждане в возрасте старше 80 лет смогут в апреле получить 570 гривен.

Также на доплаты могут рассчитывать:

- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту – 300 гривен;

- пенсионеры от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. гривен.

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