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Кто и при каких условиях имеет право на обязательную долю по наследству — разъяснение

12:52, 5 апреля 2025
Некоторые наследники имеют право на долю по наследству, даже если они не упомянуты в завещании.
Кто и при каких условиях имеет право на обязательную долю по наследству — разъяснение
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Каждый человек имеет право распоряжаться своим имуществом и определить, кто его унаследует. Для этого необходимо составить завещание. Однако некоторые наследники имеют право на долю в наследстве, даже если они не указаны в завещании. Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве:

Ближайшие родственники наследодателя:

  • малолетние/несовершеннолетние дети
  • нетрудоспособные совершеннолетние дети
  • нетрудоспособная вдова (вдовец)
  • нетрудоспособные родители.

Для получения наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от:

  • наличия и содержания завещания
  • совместного или раздельного проживания с наследодателем
  • согласия других наследников.

Если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, они могут обратиться с иском в суд.

Какой размер обязательной доли в наследстве:

Половина от того, что получил бы наследник по закону.

Может быть уменьшена судом с учётом отношений между наследниками и наследодателем, например:

  • ненадлежащее осуществление ухода
  • обвинение наследника в совершении преступления против наследодателя
  • заведомо ложные показания и т.п.

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наследство наследственные правоотношения

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