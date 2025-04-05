Кто и при каких условиях имеет право на обязательную долю по наследству — разъяснение

Каждый человек имеет право распоряжаться своим имуществом и определить, кто его унаследует. Для этого необходимо составить завещание. Однако некоторые наследники имеют право на долю в наследстве, даже если они не указаны в завещании. Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве:
Ближайшие родственники наследодателя:
Для получения наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от:
Если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, они могут обратиться с иском в суд.
Какой размер обязательной доли в наследстве:
Половина от того, что получил бы наследник по закону.
Может быть уменьшена судом с учётом отношений между наследниками и наследодателем, например:
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