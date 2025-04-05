В Хмельницкой области городской совет через суд обязали признать 128 га земель самозалесными

Более 128 гектаров земель поросли деревьями в возрасте от 5 до 80 лет, поэтому эти участки должны быть признаны самозалесными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий окружной административный суд поддержал иск прокуратуры и обязал городской совет внести 10 земельных участков в список самозалесных.

Указанные земли находятся в пределах Волочисской территориальной общины, сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что более 128 га земель покрыты многолетними насаждениями в возрасте от 5 до 80 лет, поэтому должны признаваться самозалесными.

Этот вопрос не раз выносился на рассмотрение сессии городского совета, однако депутаты не поддержали соответствующий проект решения.

Такие действия городского совета суд признал противоправными и обязал рассмотреть на заседании сессии городского совета вопрос об отнесении к самозалесным земельным участкам площадью 128,6 га.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.