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На Хмельниччині міську раду через суд зобов’язали визнати 128 га земель самозалісеними

17:05, 5 квітня 2025
Більше ніж 128 гектарів земель поросли деревами віком від 5 до 80 років, тож ці ділянки мають бути визнані як самозаліснені.
На Хмельниччині міську раду через суд зобов’язали визнати 128 га земель самозалісеними
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Хмельницький окружний адміністративний суд підтримав позов прокуратури та зобов’язав міську раду внести 10 земельних ділянок до переліку самозалісених.

Вказані землі знаходяться у межах Волочиської територіальної громади, повідомляє обласна прокуратура. 

З’ясовано, що понад 128 га земель вкриті багаторічними насадженнями віком від 5 до 80 років, а тому повинні визнаватися самозалісеними.

Це питання неодноразово виносилося на розгляд сесії міської ради, проте депутати не підтримали відповідний проєкт рішення.

Такі дії міської ради суд визнав протиправними та зобов’язав розглянути на засіданні сесії міської ради питання про віднесення до самозалісених земельних ділянок площею 128,6 га.

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