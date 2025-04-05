В Одесі викрили керівника підприємства, який за 130 тисяч доларів обіцяв підозрюваному уникнути в’язниці

Він запевняв, що має вплив на правоохоронців і суддів та може «вирішити питання» за 130 тисяч доларів.

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В Одесі викрито директора одного з ТОВ, який за 130 тисяч доларів обіцяв підозрюваному уникнути в’язниці. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, керівник підприємства вимагав гроші у підозрюваного, якого нещодавно було викрито на корупції, обіцяючи посприяти зміні запобіжного заходу на м’якший, а в подальшому – закриттю кримінального провадження. Він запевняв, що має вплив на правоохоронців і суддів та може «вирішити питання» за 130 тисяч доларів.

При цьому підозрюваний акцентував, що чоловік «сильно попав», тому лише за його безпосередньої участі можливе вирішення проблеми.

Правоохоронці затримали фігуранта після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 80 тисяч доларів.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 5 млн грн застави.

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