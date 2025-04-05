В Одессе разоблачили руководителя предприятия, который за 130 тысяч долларов обещал подозреваемому избежать тюрьмы

Он уверял, что имеет влияние на правоохранителей и судей и может «решить вопрос» за 130 тысяч долларов.

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В Одессе разоблачен директор одного из ООО, который за 130 тысяч долларов обещал подозреваемому избежать тюрьмы. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, руководитель предприятия требовал деньги у подозреваемого, которого недавно уличили в коррупции, обещая содействовать изменению меры пресечения на более мягкую, а в дальнейшем — закрытию уголовного производства. Он уверял, что имеет влияние на правоохранителей и судей и может «решить вопрос» за 130 тысяч долларов.

При этом подозреваемый подчёркивал, что мужчина «серьёзно попал», поэтому решить проблему можно только при его непосредственном участии.

Правоохранители задержали фигуранта после получения первой части неправомерной выгоды в размере 80 тысяч долларов.

В настоящее время по ходатайству стороны обвинения ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 5 млн грн залога.

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