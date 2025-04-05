На Прикарпатье будут судить злоумышленников, подделавших документы для выгодного растаможивания автомобилей

Обвиняемые приобрели автомобили за границей и при их ввозе в Украину подделали документы с целью уменьшения размера таможенных платежей.

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В Ивано-Франковской области будут судить двух злоумышленников, которые подделали документы для выгодного растаможивания автомобилей. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемые в 2024 году приобрели автомобили за границей и при их ввозе на территорию Украины подделали официальные документы с целью уменьшения размера таможенных платежей.

Так, в фиктивном договоре купли-продажи они указали недостоверные сведения о стоимости автомобилей — занизили суммы, а также указали других владельцев и подделали подписи сторон.

Эти поддельные документы стали основанием для расчёта и уплаты таможенных платежей, а также были использованы для регистрации транспортных средств.

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