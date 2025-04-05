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Как военному оформить пенсию по инвалидности в результате войны — размер выплат и список документов

11:39, 5 апреля 2025
Военные могут получить пенсию по инвалидности в результате войны при наличии подтвержденных причин, определенных сроков и необходимых документов.
Как военному оформить пенсию по инвалидности в результате войны — размер выплат и список документов
Фото: armyinform.com.ua
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Военнослужащие, которые имеют инвалидность, могут получать пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и причин ее возникновения.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как военнослужащему оформить пенсию по инвалидности вследствие войны.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности вследствие войны:

Военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания во время:

  • боевых действий или выполнения служебных обязанностей;
  • участия в защите Родины, пребывания на фронте или в плену.

Пенсия назначается на весь период инвалидности или пожизненно (для лиц пожилого возраста).

При каких условиях назначается пенсия:

Если инвалидность наступила:

  • во время службы;
  • не позднее 3-х месяцев после увольнения со службы;
  • позже 3-х месяцев после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, контузии, увечья), возникшего во время службы или пребывания в плену или в заложниках.

Какой размер пенсии по инвалидности вследствие войны:

Пенсия назначается в виде части денежного обеспечения за месяц:

  • I группа — 100%;
  • II группа — 80%;
  • III группа — 60%.

Минимальный размер в 2025 году:

  • I группа — от 16 847 грн;
  • II группа — от 13 822 грн;
  • III группа — от 9 478 грн.

Куда обращаться с заявлением:

В ТЦК и СП. Он оформляет документы в течение 10 дней и передает их в Пенсионный фонд.

Какие документы необходимы для назначения пенсии:

  • представление о назначении пенсии, подготовленное ТЦК и СП;
  • выписки из приказов об увольнении и (или) исключении из списков личного состава или их копии;
  • расчет выслуги лет / выписка из расчета или их копии;
  • денежный аттестат и справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения и премии;
  • военно-медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением лиц, которые не проходили военно-врачебную комиссию);
  • документы, подтверждающие право на установление надбавок, повышений и других доплат (при наличии).

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