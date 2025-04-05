Как военному оформить пенсию по инвалидности в результате войны — размер выплат и список документов

Военные могут получить пенсию по инвалидности в результате войны при наличии подтвержденных причин, определенных сроков и необходимых документов.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащие, которые имеют инвалидность, могут получать пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и причин ее возникновения.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как военнослужащему оформить пенсию по инвалидности вследствие войны.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности вследствие войны:

Военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания во время:

боевых действий или выполнения служебных обязанностей;

участия в защите Родины, пребывания на фронте или в плену.

Пенсия назначается на весь период инвалидности или пожизненно (для лиц пожилого возраста).

При каких условиях назначается пенсия:

Если инвалидность наступила:

во время службы;

не позднее 3-х месяцев после увольнения со службы;

позже 3-х месяцев после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, контузии, увечья), возникшего во время службы или пребывания в плену или в заложниках.

Какой размер пенсии по инвалидности вследствие войны:

Пенсия назначается в виде части денежного обеспечения за месяц:

I группа — 100%;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

Минимальный размер в 2025 году:

I группа — от 16 847 грн;

II группа — от 13 822 грн;

III группа — от 9 478 грн.

Куда обращаться с заявлением:

В ТЦК и СП. Он оформляет документы в течение 10 дней и передает их в Пенсионный фонд.

Какие документы необходимы для назначения пенсии:

представление о назначении пенсии, подготовленное ТЦК и СП;

выписки из приказов об увольнении и (или) исключении из списков личного состава или их копии;

расчет выслуги лет / выписка из расчета или их копии;

денежный аттестат и справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения и премии;

военно-медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением лиц, которые не проходили военно-врачебную комиссию);

документы, подтверждающие право на установление надбавок, повышений и других доплат (при наличии).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.