Как военному оформить пенсию по инвалидности в результате войны — размер выплат и список документов

11:39, 5 апреля 2025
Военные могут получить пенсию по инвалидности в результате войны при наличии подтвержденных причин, определенных сроков и необходимых документов.
Фото: armyinform.com.ua
Военнослужащие, которые имеют инвалидность, могут получать пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и причин ее возникновения.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как военнослужащему оформить пенсию по инвалидности вследствие войны.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности вследствие войны:
Военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания во время:
- боевых действий или выполнения служебных обязанностей;
- участия в защите Родины, пребывания на фронте или в плену.
Пенсия назначается на весь период инвалидности или пожизненно (для лиц пожилого возраста).
При каких условиях назначается пенсия:
Если инвалидность наступила:
- во время службы;
- не позднее 3-х месяцев после увольнения со службы;
- позже 3-х месяцев после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, контузии, увечья), возникшего во время службы или пребывания в плену или в заложниках.
Какой размер пенсии по инвалидности вследствие войны:
Пенсия назначается в виде части денежного обеспечения за месяц:
- I группа — 100%;
- II группа — 80%;
- III группа — 60%.
Минимальный размер в 2025 году:
- I группа — от 16 847 грн;
- II группа — от 13 822 грн;
- III группа — от 9 478 грн.
Куда обращаться с заявлением:
В ТЦК и СП. Он оформляет документы в течение 10 дней и передает их в Пенсионный фонд.
Какие документы необходимы для назначения пенсии:
- представление о назначении пенсии, подготовленное ТЦК и СП;
- выписки из приказов об увольнении и (или) исключении из списков личного состава или их копии;
- расчет выслуги лет / выписка из расчета или их копии;
- денежный аттестат и справка о ежемесячных дополнительных видах денежного обеспечения и премии;
- военно-медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением лиц, которые не проходили военно-врачебную комиссию);
- документы, подтверждающие право на установление надбавок, повышений и других доплат (при наличии).
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