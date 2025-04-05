В Украине отмечают День создания первой Конституции — какие еще праздники 5 апреля

В субботу, 5 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. В частности, в Украине отмечают День создания Первой конституции Украины. Именно 5 апреля 1710 считается днем рождения первой украинской Конституции.
В этот день, в 1710 году, в молдавском городе Бендеры был заключен договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством. Сам документ получил название "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского", а позже историки назвали его Конституцией Пилипа Орлика.
Документ был написан на староукраинском и латинском языках. Он содержал 16 статей, в которых определялись права и обязанности членов Войска Запорожского.
Также сегодня отмечают Международный день нравственности. Праздник отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Этот день призван поощрить отдельных людей, организации и правительства задуматься над своими мыслями и действиями и стремиться поддерживать принципы мира, справедливости и сострадания.
5 апреля отмечают свой профессиональный праздник врачи неонатологи. Именно неонатолог первым встречает малыша в этом мире, помогает ему дышать и жить.
Кроме этого сегодня отмечают Международный день супа. Неизвестно, когда и где именно сварили первый суп, но исследователи считают, что это блюдо возникло очень давно. От простых и вкусных до сложных и роскошных супы занимают особое место в каждой культуре.
5 апреля верующие чтят память святых мучеников Теодула и Агатопода, погибших из-за преданности христианству.
Памятные события 5 апреля:
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