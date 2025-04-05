В Украине отмечают День создания первой Конституции — какие еще праздники 5 апреля

Что празднуют 5 апреля и какие памятные события произошли в этот день.

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В субботу, 5 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. В частности, в Украине отмечают День создания Первой конституции Украины. Именно 5 апреля 1710 считается днем ​​рождения первой украинской Конституции.

В этот день, в 1710 году, в молдавском городе Бендеры был заключен договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством. Сам документ получил название "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского", а позже историки назвали его Конституцией Пилипа Орлика.

Документ был написан на староукраинском и латинском языках. Он содержал 16 статей, в которых определялись права и обязанности членов Войска Запорожского.

Также сегодня отмечают Международный день нравственности. Праздник отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Этот день призван поощрить отдельных людей, организации и правительства задуматься над своими мыслями и действиями и стремиться поддерживать принципы мира, справедливости и сострадания.

5 апреля отмечают свой профессиональный праздник врачи неонатологи. Именно неонатолог первым встречает малыша в этом мире, помогает ему дышать и жить.

Кроме этого сегодня отмечают Международный день супа. Неизвестно, когда и где именно сварили первый суп, но исследователи считают, что это блюдо возникло очень давно. От простых и вкусных до сложных и роскошных супы занимают особое место в каждой культуре.

5 апреля верующие чтят память святых мучеников Теодула и Агатопода, погибших из-за преданности христианству.

Памятные события 5 апреля:

1913 - Нильс Бор завершил первую из трех статей, сформировавших успешную атомную модель, на которой построена старая квантовая теория;

1933 - Указ, подписанный Ф. Д. Рузвельтом, запрещал американцам владеть золотом (ограничение действовало до 1974 г.); 1933 - Указ, подписанный Ф. Д. Рузвельтом, запрещал американцам владеть золотом (ограничение действовало до 1974 г.);

1941 - За сутки до нападения немецко-итальянских войск на Королевство Югославия в Москве заключили советско-югославский договор о дружбе и ненападении;

1941 - Британские войска вступили в Аддис-Абебу, столицу оккупированной фашистской Италией Абиссинии;

1945 - Начало грузинского восстания на острове Тексел (Голландия);

1956 - Американские химики Маршалл Гейтс - младший и Гильг Чуди осуществили полный синтез морфина;

1992 - В ходе Боснийской войны началась осада Сараева - самая длинная осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом;

2001 - Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины;

2017 - В Германии в составе Бундесвера основан новый род войск - кибервойска

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