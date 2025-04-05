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В Україні відзначають День створення першої Конституції — які ще свята 5 квітня

10:55, 5 квітня 2025
Що святкують 5 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня.
В Україні відзначають День створення першої Конституції — які ще свята 5 квітня
Фото: УНІАН
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У суботу, 5 квітня, в Україні та світі відзначають низку свят. Зокрема, в Україні святкують День створення Першої конституції України. Саме 5 квітня 1710 року вважається днем народження першої української Конституції.

Цього дня, 1710 року, у молдовському місті Бендери був укладений договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом. Сам документ отримав назву "Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького", а пізніше історики назвали його Бендерською конституцією або Конституцією Пилипа Орлика.

Він був написаний староукраїнською та латинською мовами. Документ містив 16 статей, в яких визначалися права та обов'язки членів Війська Запорізького.

Також сьогодні святкують Міжнародний день моральності. Свято відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН. Цей день має на меті заохотити окремих людей, організації та уряди замислитися над своїми думками та діями і прагнути підтримувати принципи миру, справедливості та співчуття.

5 квітня відзначають своє професійне свято лікарі неонатологи. Саме неонатолог першим зустрічає малюка у цьому світі, допомагає йому дихати і жити. 

Крім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день супу. Невідомо коли і де саме зварили перший суп, але дослідники вважають, що ця страва виникла дуже давно.  Від простих і смачних до складних і розкішних, супи займають особливе місце в кожній культурі.

5 квітня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Теодула й Агатопода, які загинули через відданість християнству.

Пам’ятні події 5 квітня:

  • 1913 - Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;
  • 1933 - Указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.);
  • 1941 - За добу до нападу німецько-італійських військ на Королівство Югославія у Москві уклали радянсько-югославський договір про дружбу та ненапад;
  • 1941 - Британські війська вступили в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абіссинії;
  • 1945 - Початок грузинського повстання на острові Тексел (Голландія);
  • 1956 - Американські хіміки Маршалл Гейтс — молодший та Гільг Чуді здійснили повний синтез морфіну;
  • 1992 - У ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога в сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом;
  • 2001 - Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України;
  • 2017 - У Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ — кібервійська

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