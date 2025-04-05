Стало відомо, чи можуть позбавити статусу учасника бойових дій

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, чи можуть позбавити статусу учасника бойових дій.
Так. У випадках:
Хто позбавляє статусу УБД:
Комісія, яка його надавала, або її правонаступник.
В які строки приймається рішення:
Впродовж місяця з дня надходження документів.
Чи можна оскаржити рішення комісії:
Так. Для цього треба звернутися до суду.
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