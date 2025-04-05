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Стало відомо, чи можуть позбавити статусу учасника бойових дій

11:13, 5 квітня 2025
Учасника бойових дій можуть позбавити статусу за вироком суду, підробленими документами або за власним бажанням.
Стало відомо, чи можуть позбавити статусу учасника бойових дій
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У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, чи можуть позбавити статусу учасника бойових дій.

Так. У випадках:

  • якщо є обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за вчинення людиною умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час служби (в тому числі за самовільне залишення військової частини або місця служби чи нез’явлення вчасно);
  • документи про участь у бойових діях підроблені;
  • за власним бажанням, якщо людина подала відповідну заяву.

Хто позбавляє статусу УБД:

Комісія, яка його надавала, або її правонаступник.

В які строки приймається рішення:

Впродовж місяця з дня надходження документів.

Чи можна оскаржити рішення комісії:

Так. Для цього треба звернутися до суду.

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