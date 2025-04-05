Стало известно, могут лишить статуса участника боевых действий

Участники боевых действий могут лишить статуса по приговору суда, поддельным документам или по собственному желанию.

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В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, могут ли лишить статуса участника боевых действий.

Да. В следующих случаях:

если есть обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, за совершение человеком умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время службы (в том числе за самовольное оставление воинской части или места службы либо за неявку вовремя);

документы об участии в боевых действиях подделаны;

по собственному желанию, если человек подал соответствующее заявление.

Кто лишает статуса УБД:

Комиссия, которая его предоставляла, или её правопреемник.

В какие сроки принимается решение:

В течение месяца со дня поступления документов.

Можно ли обжаловать решение комиссии:

Да. Для этого необходимо обратиться в суд.

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