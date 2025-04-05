Стало известно, могут лишить статуса участника боевых действий

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, могут ли лишить статуса участника боевых действий.
Да. В следующих случаях:
Кто лишает статуса УБД:
Комиссия, которая его предоставляла, или её правопреемник.
В какие сроки принимается решение:
В течение месяца со дня поступления документов.
Можно ли обжаловать решение комиссии:
Да. Для этого необходимо обратиться в суд.
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