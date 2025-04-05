В Одесской области во время уличной мобилизации мужчина потерял сознание: в ТЦК заявили о симуляции

В Одесском областном ТЦК заявили, что потерявший сознание мужчина на самом деле симулировал свое состояние.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети распространилось видео, на котором во время конфликтной ситуации с сотрудниками ТЦК военнообязанный потерял сознание. На кадрах было видно, что мужчине пытались оказать помощь вмешавшиеся в ситуацию прохожие. В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, который произошел в Одесской области.

Там заявляют, что мужчина был остановлен во время плановой работы по оповещению военнообязанных на территории Таировского сельсовета в селе Сухой Лиман. Как выяснилось, гражданин находился "в розыске" за нарушение правил военного учета, поэтому ему "предложили" проехать в ТЦК.

"При попытке разъяснить ситуацию и предложить добровольно проехать в ТЦК и СП для уточнения учетных данных, гражданин начал вести себя агрессивно, высказывался нецензурно в адрес военнослужащих, пытался спровоцировать конфликт и подстрекал местных жителей к препятствованию законной деятельности представителей ТЦК", - заявили в ТЦК.

Также там говорят, что мужчина якобы "симулировал потерю сознания". По прибытии медиков было установлено, что состояние гражданина удовлетворительное, он находится в сознании.

В ТЦК подчеркнули, что никаких противоправных действий со стороны военнослужащих не совершалось.

Видео инцидента публиковали местные Телеграм-каналы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.