В Житомирской области судили военного-предателя, который работал на врага

Военнослужащий передавал РФ координаты украинских воинских частей и техники.

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В Житомирской области судили военнослужащего, который передавал генштабу РФ координаты расположения Сил обороны, а также техники и боеприпасов. Об этом сообщает Черняховский районный суд Житомирской области.

Судом установлено, что мужчина, находясь на территории расположения воинских частей, в которых проходил военную службу, добровольно согласился оказать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины представителю главного управления генерального штаба ВС РФ, а также его доверенному лицу, от которых получил задание передавать координаты места расположения личного состава, военной техники, оружия, боеприпасов Сил обороны Украины, а также другую информацию, связанную с деятельностью ВСУ.

Военному-предателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. Осужденный находится под стражей.

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