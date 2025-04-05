В Пенсионном фонде объяснили, включается ли в стаж период предпринимательской деятельности в 2001-2003 годах на основе патента

Периоды предпринимательской деятельности в 2001-2003 годах могут быть отнесены к страховому стажу при наличии подтверждающих документов.

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Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области рассказывает, включается ли в стаж период предпринимательской деятельности в 2001-2003 годах на основе патента.

Законодательством предусмотрено, в частности, что периоды предпринимательской деятельности до 01.01.2004, в том числе с применением специального торгового патента, подтверждаются соответствующими документами (специальным торговым патентом; документами о приобретении специального торгового патента - платежными поручениями, квитанциями учреждений банков, документами.

С учетом указанного, если будут предоставлены подтверждающие документы об осуществлении в 2001-2003 годах предпринимательской деятельности, указанные периоды будут отнесены к страховому стажу.

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