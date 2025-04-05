Ракетный удар по Кривому Рогу – количество погибших увеличилось до 19, из них – 9 детей

В результате обстрела пострадали 68 человек.

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Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля. В результате обстрела погибли 19 человек, среди них 9 детей. Об этом сообщил в Телеграмм глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Кроме этого, пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах. Из них двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр, в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии.

Из пострадавших в больницах Кривого Рога 17 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Кривом Роге пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. В некоторых домах нет электро- и газоснабжения – ведутся восстановительные работы.

«Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь шла ликвидация последствий. Были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были погашены. К 02:45 аварийно-спасательная операция была завершена, но коммунальщики продолжали работать всю ночь», – добавил Вилкул.

День траура по погибшим в Кривом Роге будет 7, 8 и 9 апреля.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Удар находился по территории с жилыми домами и детской площадкой.

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