Практика судов
  1. В Украине

Ракетный удар по Кривому Рогу – количество погибших увеличилось до 19, из них – 9 детей

09:06, 5 апреля 2025
В результате обстрела пострадали 68 человек.
Ракетный удар по Кривому Рогу – количество погибших увеличилось до 19, из них – 9 детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля. В результате обстрела погибли 19 человек, среди них 9 детей. Об этом сообщил в Телеграмм глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Кроме этого, пострадали 68 человек — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. 40 человек сейчас находятся в больницах. Из них двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр, в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии.

Из пострадавших в больницах Кривого Рога 17 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Кривом Роге пострадали 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушенный частный дом. В некоторых домах нет электро- и газоснабжения – ведутся восстановительные работы.

«Повреждений очень много – данные еще уточняются. Всю ночь шла ликвидация последствий. Были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были погашены. К 02:45 аварийно-спасательная операция была завершена, но коммунальщики продолжали работать всю ночь», – добавил Вилкул.

День траура по погибшим в Кривом Роге будет 7, 8 и 9 апреля.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Удар находился по территории с жилыми домами и детской площадкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кривой Рог ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты зарегистрировали в Раде проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

Группа депутатов, среди которых Никита Потураев и Николай Княжицкий, зарегистрировала проект постановления о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке.

Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на увольнение с военной службы на основании установленного факта лишения лица личной свободы

Соответствующие изменения предлагаются в закон о воинской обязанности и военной службе.

Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – Кабмин внес законопроект

Законопроектом правительства предлагается включить Минцифры в состав сектора безопасности и обороны – оно будет определять приоритетные направления развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения.

Кабмин утвердил порядок предоставления госорганами по запросу СМИ информации о гражданстве певцов

Средства массовой информации могут направить запрос относительно гражданства певца или певицы в ГМС или МИД.

Кабмин утвердил положение об экспериментальном спецподразделении по выявлению коррупции в Государственной налоговой службе

Целью экспериментального проекта является подчинение уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции территориальных органов ГНС председателю ГНС и обеспечение функционирования единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции в ГНС.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді