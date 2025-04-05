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Ракетний удар по Кривому Рогу — кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей

09:06, 5 квітня 2025
Внаслідок обстрілу постраждали 68 людей.
Ракетний удар по Кривому Рогу — кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей
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Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня. Внаслідок обстрілу загинуло 19 людей, серед них 9 дітей. Про це повідомив у Телеграм голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Крім цього, постраждали 68 людей — від тримісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях. З них двоє дітей 5-ти та 8 років були доставлені до Дніпра, до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані.

З постраждалих у лікарнях Кривого Рогу 17 людей перебуває у тяжкому стані, у тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу.

Крім того, у Кривому Розі постраждали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об’єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок. У деяких будинках немає електро- та газопостачання — ведуться відновлювальні роботи.

«Пошкоджень дуже багато — дані ще уточнюються. Усю ніч тривала ліквідація наслідків. Було задіяно всі оперативні та комунальні служби. Пожежі, що виникли, були загашені. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена, але комунальники продовжували працювати всю ніч», — додав Вілкул.

День жалоби за загиблими у Кривому Розі буде 7, 8 та 9 квітня.

Нагадаємо, 4 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Удар був по території із житловими будинками та дитячим майданчиком. 

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Кривий Ріг ракетний удар

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