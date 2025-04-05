Представник Путіна Кирило Дмитрієв літав до США домовлятись, як вивезти $300 млрд заморожених активів, — Володимир Зеленський

Президент Зеленський розповів про спроби РФ розблокувати $300 млрд.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський висловився щодо візиту російського представника Кирила Дмитрієва до США, зазначивши, що ключовим наміром цієї поїздки є прагнення Москви домогтися розблокування 300 мільярдів доларів заморожених активів. Про це Президент заявив під час брифінгу.

"Щодо Дмитрієва, нам відомо, які додаткові причини, чому він був у Сполучених Штатах. Окрім цього, він був не тільки у Сполучних Штатах. Ми слідкуємо за переміщеннями наших недругів. Головне питання - як вивезти 300 млрд доларів заморожених активів", — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що Кремль має намір домовлятися з державами, здатними сприяти виведенню заморожених активів, зокрема шляхом постачання їм високотехнологічної продукції.

"Всі деталі не буду говорити, але нам відомо, що вони хочуть, навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму, якщо ці лідери зможуть допомогти вивезти ці гроші на закупку товарів в цих країнах. І про авіабудування йдеться у наших західних партнерів, і інші речі. Але, слава Богу, сьогодні ці гроші заморожені в Європі. І Європа не збирається їх віддавати русскім. Це важливо. Це одна з причин, чому піднімаються ті чи інші питання, як на Близькому Сході, так і в Сполучених Штатах Америки представниками Кремля", — додав Володимир Зеленський.

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